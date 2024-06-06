Эксперт Каталина рассказала, как досрочно выйти на пенсию

Кандидат экономических наук Екатерина Каталина рассказала 56orb.ru , как на законных основаниях можно выйти на пенсию до установленного государством возраста.

Выйти досрочно на пенсию имеют право сотрудники предприятий, которые работают в горячих цехах, выполняют подземные работы. При условии, что человек отработал на вредном производстве 20 или 15 лет, он может выйти на пенсию в 50 или 45 лет (в зависимости от гендерной принадлежности). Льгота также предоставляется людям, чья профессиональная деятельность связана с:

безопасностью перевозок по железнодорожным путем;

перевозками продукции горнодобывающей отрасли;

экспедициями;

лесозаготовками и лесосплавами (рассматривается как единое направление).

Женщины, которые родили минимум пятерых детей, имеют право уйти на пенсию в 50 лет. Также определенные льготы есть у россиянок, которые управляли погрузочными автомобилями, были трактористами или работали в текстильной промышленности при повышенной интенсивности. Необходимый стаж — 20 лет. На пенсию разрешено выйти в 50 лет.

«Досрочная пенсия положена механизаторам на погрузочных работах в портах и плавсоставу морского и речного флотов, а так же рыбной промышленности. Еще это водители автобусов и троллейбусов на регулярных маршрутах, рабочие и служащие учреждений, исполняющих уголовные наказания», — говорит Екатерина Каталина.

В законе есть много деталей, о которых знают не все россияне. Жительница Оренбургской области Галина рассказала 56orb.ru, что имела право выйти на досрочную пенсию из-за воспитания в молодости ребенка-инвалида. Выяснилось, что женщина может отказаться от предложенной услуги и передать это право своему мужу, отцу ребенка. Семья так и сделала.

Многие россияне стараются самостоятельно накопить на пенсию. Эксперт Дмитрий Кокорев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какой способ накопления наиболее эффективный и безопасный.