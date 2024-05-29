«Теряют все»: как предпенсионеры лишаются накоплений

Люди, которые откладывают деньги к пенсии, часто теряют накопления из-за спекуляций под предлогом выгодных вложений. Некоторые даже берут средства взаймы и остаются с долгами. Об этом предупредил эксперт по инвестициям на фондовом рынке и рынке криптовалют Дмитрий Кокорев.

По его словам, те, кто приближается к пенсии, часто неправильно оценивают свои неправильно оценивают свои риски при попытке инвестировать.

«Например, женщина 55 лет накопила определенную сумму, а до пенсии у нее еще осталось немного времени. Ее задача — безопасно приумножить свой капитал, потому что у нее нет возможности снова его наращивать, если она потеряет свои деньги. В этом случае она может инвестировать только в максимально безопасные инструменты: в основном в облигации, небольшую долю – в акции. Однако обычно люди поступают крайне необдуманно», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он уточнил, что часто граждане вкладывают все сбережения в акции и даже берут в долг, хотя до выхода на пенсию остается совсем мало времени, и терять деньги нельзя.

«Новичкам ни в коем случае нельзя брать заемные средства. То есть, можно использовать только свои деньги, не брать кредиты в банках и не занимать средства у брокера. Заниматься лучше именно долгосрочным инвестированием: покупать ценные бумаги и удерживать их длительный период времени, например, 10 лет. По статистике 97% новичков, если они занимаются трейдингом - активной ежедневной торговлей, теряют свои средства», — уточнил Кокорев.

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