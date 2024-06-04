Эксперт Клинцевич: НАТО уже готово перейти к открытой войне с Россией

Эксперт рассказал, что конфликт между НАТО и Россией находится в активной стадии уже давно. Условно его можно разделить на четыре этапа.

Первый этап — подкуп СМИ. Цель — создать перед гражданами своих стран образ России в негативном контексте. Второй этап — введение санкций, чтобы ослабить российскую экономику. Важно было найти любой повод, чтобы спровоцировать обвал валюты. Эти два этапа частично реализованы.

Третий этап — создать такие условия, чтобы Россия начала воевать с любым из соседних государств. В идеале добиться войны одновременно с несколькими соседями. НАТО сейчас активно работает над реализацией этого плана.

Четвертый этап — горячая стадия конфликта с применением вооружения. НАТО уже находится в полной боевой готовности.

«Это одновременное нанесение со всех разных сторон максимальным количеством высокоточных средств поражения в ядерном и в обычном исполнении: крылатые ракеты с кораблей, огромное количество вылетов самолетов с бомбами», — рассказал эксперт Андрей Клинцевич.

Эксперт уверен, что НАТО нужен повод, чтобы объявить войну. Для альянса важно сделать это так, чтобы перед мировым сообществом предстать в роли спасающей организации. Россию целенаправленно провоцируют. Если Кремль сделает опрометчивый шаг, то это станет официальным поводом для активных боевых действий.

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