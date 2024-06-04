Над Черным морем пропал с радаров разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk

Телеграм-канал « Военный обозреватель » сообщает, что на протяжении часа наблюдать за движением стратегического разведывательного беспилотника США RQ-4B Global Hawk не было технической возможности из-за его отсутствия на радаре.

За это время беспилотник успел пролететь вдоль крымского берега, исследовать территорию вблизи моста через Керченский пролив и участка, расположенного возле побережья Краснодарского края. На радарах гражданских сервисов контроля воздушной обстановки беспилотник не отображался.

Анализ данных ресурса Flightradar позволяет сделать вывод, что БПЛА вылетел с военно-воздушной базы «Сигонелла», которая расположена в Италии. Дрон пересек границу с Болгарией и направился в сторону Крыма. Предположительно, дрон некоторое время находился в одной траектории с гражданским самолетом, который вылетел из Турции в Россию.

Эксперты не исключают, что операторы американского дрона специально отключили сигнал, чтобы российские специалисты не могли установить точный маршрут. С помощью военных радиолокационных систем обнаружить летальный аппарат можно, но это несет высокие риски для гражданских самолетов.

Собранную информацию могут передать Украине. Это поможет ВСУ атаковать стратегически важные объекты, расположенные на территории Крыма, обходя ПВО.

Ранее мы сообщали, что американский разведывательный дрон подлетел слишком близко к берегу Сочи.