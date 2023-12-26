Эксперт Коломытченко рассказал, почему дорожают туры перед Новым годом

Заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко рассказал ИА «Бел.Ру» о предпочтениях россиян в период новогодних праздников. Многие любят путешествовать и выбирают туры по России и за ее пределами. В нынешнем году стоимость отдыха стала выше, если сравнивать прошлогодние цены.

«Традиционно популярными по России являются такие направления, как Сочи, Архыз, Москва, Санкт-Петербург, Карелия, курорты КавМинВод, Байкал, Шерегеш, по загранице наиболее востребованные — Египет, ОАЭ, Таиланд, Куба, Шри-Ланка.», - рассказал заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко

По сравнению с прошлым годом подорожали туры по таким направлениям: Шри-Ланка и Сейшелы, Таиланд и Мальдивы. Сэкономить не выйдет и у тех россиян, кто отправляется путешествовать по территории России.

Главная причина подорожания туров России - высокий спрос. За пределами РФ туры дорожают из-за открытия новых направлений с прямыми авиаперелетами, что также косвенно влияет на повышение спроса.

Значение имеют и санкции. Не все страны готовы принять россиян, поэтому другие туроператоры повышают цены на услуги, понимая безвыходность ситуации.

Чем ближе Новый год, тем дороже стоят туры. Многие россияне стараются заранее приобрести билеты и забронировать номера.

«Многие объекты размещения уходят в «стоп» еще в августе, сентябре, октябре, а те варианты, которые остаются, существенно прибавляют в стоимости ближе к праздникам.», - рассказал эксперт

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