Эксперт Коломытченко сообщил, где россиянам лучше отдыхать в сентябре и октябре

Бархатный сезон — идеальное время для того, чтобы отправиться в отпуск. Море по-прежнему теплое, погода преимущественно солнечная, людей на пляжах меньше, а цены снижены. При выборе отечественных курортов эксперт рекомендует обратить внимание на Геленджик, Сочи и Анапу. Отдохнуть за границей осенью комфортно можно в Турции, Тунисе, Грузии и Египте. С сентября и до зимы популярностью среди российских туристов также пользуются Мальдивы, Таиланд, Китай, Куба, Вьетнам и Венесуэла.

Эксперт Коломытченко заметил закономерность, что осенью россияне предпочитают морю санаторно-курортное лечение (Ставропольский край) и экскурсионные туры на Кавказ, Алтай, Байкал, в Санкт-Петербург, Карелию и в Калининградскую область.

«Если сравнивать с сентябрем 2023 года, то можно отметить рост спроса на пляжные направления Китая, Вьетнама, Маврикии, Катара, а также экскурсионные туры в Узбекистан. Выросла и популярность безвизовых круизов по Персидскому заливу из ОАЭ», — рассказал заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко.

Что касается ценовой политики, то в России на берегу Черного моря семьи из трех человек достаточно от 100 до 150 тыс. руб. Значение имеет выбранный курортный город. Сочи отличается дороговизной. Самый бюджетный вариант — Анапа.

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