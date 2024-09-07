Глава Минтранса России Старовойт назвал россиянам способы сэкономить на покупке авиабилетов

По словам министра транспорта РФ Романа Старовойта, пассажирам следует заранее планировать поездки и приобретать авиабилеты, поскольку это даст возможность хорошо сэкономить. Об этом сообщило РИА Новости.

Он пояснил, что тенденция удорожания авиабилетов наблюдается не только в РФ, а также и во всем мире.

По мнению главы ведомства, причинами таких изменений являются увеличение пассажиропотока, рост стоимости топлива и увеличение затрат авиакомпаний на содержание и обслуживание лайнеров, а также наличие проблем у крупнейших производителей.

Он уточнил, что, согласно данным Федеральной антимонопольной службы, стоимость авиаперелета по стране за первые полгода в связи с ростом спроса подорожала примерно на 20%, составив в среднем 9 150 рублей.

Старовойт подчеркнул, что россиянам следует заранее приобретать билеты, так как около 70-80% билетов, приобретенных заранее от всего объема, являются билетами, реализуемых ниже экономически обоснованного тарифа, прежде всего это касается летних отпусков.

Ранее сообщалось, что авиабилеты в России резко подорожают из-за роста цен на топливо.