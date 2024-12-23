Эксперт Комаровская раскритиковала план реставрации стадиона «Трудовые резервы» в Перми

Эксперт напомнила, что изначально проект предполагал массовое развитие спорта. Наталия Комаровская была уверена, что для разных категорий населения будут оборудованы специальные зоны для занятия спортом. Так, на территории появятся отдельные площадки для профессиональных спортсменов и для сторонников активного образа жизни. Кроме того, локации будут учитывать возраст горожан. Однако, по мнению Комаровской, инвестор при разработке проекта ничего из выше перечисленного не отразил в документе.

«На наш взгляд, очень скудно», — рассказала Properm.ru представитель инициативной группы Наталия Комаровская.

Наталия Комаровская рассказала, что не нашла в проекте зала для игровых видов спорта, например, для баскетбола или волейбола. Также отсутствует помещение для занятий гимнастикой и физической культурой. Эксперт обратила внимание на интерьер. По ее словам, в помещениях комплекса не будут установлены зеркала.

«Да ничего нет, кроме двух залов для занятий боксом и дзюдо. Таким образом, удовлетворены потребности только этих федераций. И то очень скромно», — отметила Наталия Комаровская.

Эксперт Комаровская отметила, что для ледового катка место определено, но нет складских помещений для техники и оборудования для заливки льда. Представитель инициативной группы считает, что выделенные парковочные места не будут справляться с предполагаемой загруженностью.

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