Украинский политик Подоляка заявил, что полученная дальнобойная техника НАТО позволит ВСУ перенести военные действия на территорию Саратовской, Орловской, Ленинградской и Московской областей. Эксперт Иван Коновалов предположил, что у Михаила Подоляки есть проблемы с ориентацией на местности. Он напомнил, что Украина не граничит с перечисленными регионами.

«Вероятно, это заявление характеризует состояние умов в киевской хунте, которое можно назвать высшей стадией политической истерики, когда пациент начинает нести бред. Мы свидетели этого», — объяснил «Абзацу» военный эксперт Иван Коновалов.

Военный эксперт отметил, что в заявлениях Михаила Подоляки никогда не было логики. Причем он не единственный украинский политик, чьи доводы не имеют никакого смысла. Это значит, что нынешний политический режим неминуемо ожидает крах. Озвученные идеи советника украинского президента абсолютно несостоятельны.

«В целом это характеризует, куда катится эта власть, какой ее ждет конец», – сказал Коновалов.

Ранее политолог Светов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», с какой целью Украина начала говорить о возможном завершении конфликта путем мирных переговоров.