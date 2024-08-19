Эксперт Королев рассказал, как повысить эффективность онлайн-совещаний
Эксперт Королев назвал преимущества технологии постмит для онлайн-совещаний
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Эксперт Роман Королев рекомендует руководителям во время онлайн-совещаний использовать технологию постмит, чтобы встречи проходили более результативными, сообщил sibdepo.ru.
Постмит — это технология, которая показывает эффективность после завершения совещания. Все сотрудники остаются вовлеченными в рабочий процесс. Во время онлайн-встречи они получили перечень заданий, которые необходимо выполнить. В приложении сотрудники отмечают, что уже сделано. Это позволяет руководителю или ответственному лицу контролировать процесс в удаленном формате.
В чате созвона удобно оставлять любые заметки:
- кто обязан выполнить задание;
- кто дал поручение;
- какой срок выполнения.
Заметки можно сохранить в облачном хранении или перенести на рабочий стол. Разослать задания можно тем сотрудникам, которые не присутствовали на совещании различными способами: через мессенджер, ссылкой на открытый документ или по электронной почте.
Эксперт Королев отметил, что в последнее время рынок видеоконференцсвязи (ВКС) активно развивается. В дистанционном формате легко руководить рабочим процессом.
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