Эксперт Королев рассказал, как повысить эффективность онлайн-совещаний

Эксперт Роман Королев рекомендует руководителям во время онлайн-совещаний использовать технологию постмит, чтобы встречи проходили более результативными, сообщил sibdepo.ru.

Постмит — это технология, которая показывает эффективность после завершения совещания. Все сотрудники остаются вовлеченными в рабочий процесс. Во время онлайн-встречи они получили перечень заданий, которые необходимо выполнить. В приложении сотрудники отмечают, что уже сделано. Это позволяет руководителю или ответственному лицу контролировать процесс в удаленном формате.

В чате созвона удобно оставлять любые заметки:

кто обязан выполнить задание;

кто дал поручение;

какой срок выполнения.

Заметки можно сохранить в облачном хранении или перенести на рабочий стол. Разослать задания можно тем сотрудникам, которые не присутствовали на совещании различными способами: через мессенджер, ссылкой на открытый документ или по электронной почте.

Эксперт Королев отметил, что в последнее время рынок видеоконференцсвязи (ВКС) активно развивается. В дистанционном формате легко руководить рабочим процессом.

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