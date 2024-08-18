Карьерный консультант Валинуров назвал способы не перерабатывать бесплатно

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в законодательстве, которые касаются оплаты сверхурочной работы. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров пояснил, каким образом станет работать это нововведение. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, для того чтобы сотрудник получал деньги за переработку, она должна быть оформлена приказом внутри организации, если подобный приказ отсутствует, то такого расчета не будет. Поэтому при случае просьбы отработать по ряду причин во внеурочное время следует попросить сделать данный приказ.

Эксперт отметил, что большая часть подобных переработок пока не оформляются официально. В противном случае если руководство не услышит и будет продолжать это делать, то их пригласят на разговор в трудовую инспекцию. Кроме того, у них имеется горячая линия, и они легко оштрафуют любого работодателя.

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