Эксперт Коротков пояснил, почему россияне покупают авто белого или черного цвета

Эксперт CEO-проекта «Likvi.com» Александр Коротков рассказал, что каждый год в моде разные цвета автомобилей. В нынешнем году россияне предпочитают машины преимущественно черного или белого цвета. Эксперт пояснил, чем вызвана тенденция, сообщил newsnn.ru.

Черный цвет ассоциируется с высоким статусом и престижем. Автомобили белого цвета, как и серого, пользуются спросом из-за простоты ухода. Водители, сделавшие такой выбор, универсальны. Не выходят из моды серебристые авто из-за своей практичности. На них легко скрыть какие-либо небольшие царапины.

«В 2024 году наблюдается тенденция к изменению предпочтений покупателей автомобилей, что связано с различными факторами, включая экономическую ситуацию, экологические инициативы и изменения в потребительском поведении», — считает собеседник NewsNN.

Цветовые предпочтения автолюбителей разных возрастов также различные. Так, молодое поколение обратит внимание на синий автомобиль. Цвет ассоциируется с респектабельностью. По-прежнему среди россиян всех возрастов популярен красный цвет. Особенно при выборе спортивной модели.

В 2024 году все чаще приобретают машины зеленых оттенков. Эксперт Александр Коротков уверен, что такой цвет выбирают россияне, ориентированные на экологические аспекты и устойчивое развитие.

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