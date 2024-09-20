Стало известно, как значительно снизить расходы на покупку автомобиля за границей

Неожиданный рост одноразового платежа за переработку автомобилей после их эксплуатации с 1 октября, который приведет к ощутимому увеличению цен на импортные машины, можно обойти и приобрести авто практически по старой цене, сообщил Autonews со ссылкой на CDEK.Shopping Auto.

В компании пояснили, что нужно организовать доставку авто из-за рубежа на физическое лицо и не продавать его в течение года. В таком случае доплата составит лишь 3,4 тыс. руб. Любой другой метод потребует полной уплаты утильсбора, который, по прогнозам участников рынка, с 1 октября составит от 150 тыс. до 2,3 млн руб.

Приобретение машины для частного использования через выкуп за границей делает сервис исполнителем отдельного заказа, а не перевозчиком. И если автомобиль покупается для личного пользования, минимальный сбор является законным.

Правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора 13 сентября.

С 1 октября ставки увеличатся сразу на 70-85%, а затем будут расти на 10-20% с 1 января каждого последующего года.

Ранее сообщалось, что ЦБ заявил о внесении изменений в тарифы СБП.