Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин высказал мнение, что Украина намерена сорвать курортный сезон в России, сообщает ridus.ru .

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на странице в интернет-мессенджере проинформировал, что в ночь на 27 мая ВСУ пытались атаковать гражданские объекты, расположенные на территории курортного города Геленджик. Силы ПВО не позволили Украине реализовать свой план. Пострадавших в регионе не было, но обломки, падающие вследствие работы ПВО, повредили некоторые объекты.

«В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Эксперт Андрей Кошкин считает, что Украина преследует единственную цель — запугать жителей России. Однако Москва делает все, что остановить подобные атаки, эффективно им препятствуя. На территории Украины также происходит определенный процесс, который положительно отразится на СВО для России.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский принял закон о мобилизации, который ужесточает правила отправки мужчин призывного возраста в зону спецоперации. Нововведениями недовольно население. Много претензий к лидеру страны накопилось и у самих военных.

«Президент Украины Владимир Зеленский и его приближенные сидят, по сути, на пороховой бочке. И есть высокая вероятность, что она вскоре взорвется», — указал в беседе с «Ридусом» Андрей Кошкин.

ВСУ, по мнению эксперта, специально для атак выбирают объекты, которые важны для РФ: гражданская инфраструктура, нефтеперерабатывающие заводы и не только. С началом летнего сезона Кив хочет запугать жителей России.

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