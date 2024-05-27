Российские войска полностью освободили поселок Нетайлово в ДНР

ВС РФ полностью освободили поселок Нетайлово в ДНР, сообщают российские и украинские военные паблики.

Бойцы 9-й бригады 1-го армейского корпуса водрузили флаги России и ДНР на здании администрации освобожденного поселка.

Бригада быстро вклинилась в украинскую оборону, а затем выбила противника из поселка.

Из Нетайлово ВСУ наносили удары по Донецку.

Следующий важный населенный пункт, который предстоит освободить российским войскам на этом направлении, — Карловка.

Накануне Минобороны сообщило об установлении контроля российскими войсками в селе Берестовое в Харьковской области.