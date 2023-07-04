Эксперт Андрей Кошкин объяснил причины, которые побуждают Германию и Данию заявлять о новых поставках танков Leopard 1A5 для Украины, информирует интернет-издание « Абзац ».

Подобные заявления свидетельствуют об успешной стратегии Минобороны РФ. Военные ежедневно уничтожают большое количество техники противника. Из-за этого Украина вынуждена не только сбавить темп своего контрнаступления, но и сменить тактику.

«Поставки лишний раз подтверждают слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, который сказал, что ВСУ за один месяц лишились около двух с половиной тысяч единиц различного вооружения», - отмечает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин

Андрей Кошкин также отметил, что Leopard 1A5 – это танки, которые не предназначены для боевых действий, несмотря на ряд проведенных модификаций. Старая техника еще есть на складах западных союзников Украины, поэтому партнеры будут продолжать предоставлять Leopard 1A5. В свою очередь Украина будет просит о помощи у Запада.