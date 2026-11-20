В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступили на своей площадке «Баффало Сейбрз» (3:6). Капитан «Столичных» Александр Овечкин установил личный антирекорд за всю карьеру в НХЛ, не сумев забить в 15-м матче кряду.

Овечкин провел на площадке 12:10 — это самый маленький айстайм среди всех полевых игроков «Вашингтона». Нападающий записал на свой счет результативную передачу, сделал три броска и провел один силовой прием. Овечкин завершил матч с показателем полезности «минус 1».

Всего капитан «Вашингтона» набрал 6 (1+5) очков в 20 матчах сезона. У «Кэпиталз» 20 очков в 20 играх, команда занимает 12-е место в Восточной конференции и на данный момент не попадает в плей-офф.

Ранее стало известно, сколько Овечкин заработал на аренде жилья в США.