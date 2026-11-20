Люди, употребляющие больше витамина К1, реже сталкивались с раком легких, причем наиболее заметная связь обнаружена среди курильщиков и тех, кто отказался от сигарет. К такому выводу пришла международная группа исследователей, результаты работы которой опубликованы в журнале Food & Function .

Ученые изучили сведения более чем о 240 тыс. жителей Дании и Великобритании. Для анализа использовали данные двух масштабных долгосрочных исследований, в которых оценивалось поступление витаминов К1 и К2 с пищей. Информацию о новых случаях рака легких специалисты получали из медицинских регистров.

За период наблюдения онкологическое заболевание выявили у 3083 участников. При сравнении групп оказалось, что среди людей с наиболее высоким потреблением витамина К1 риск рака легких был на 16% ниже, чем среди тех, кто получал минимальное количество этого вещества.

Еще более выраженную связь обнаружили у действующих и бывших курильщиков. В этой группе разница достигала 20%. При этом среди людей, которые никогда не курили, статистически значимой зависимости между потреблением витамина К1 и вероятностью заболевания исследователи не выявили.

Дополнительный анализ показал, что среди участников с опытом курения и высокой генетической предрасположенностью к раку легких связь умеренного потребления витамина К1 с более низким риском заболевания была особенно заметной. Это наблюдение позволило ученым выделить группу, в которой обнаруженная закономерность проявлялась наиболее отчетливо.

В отличие от витамина К1, витамин К2 не продемонстрировал статистически значимой связи с вероятностью развития рака легких. Основными пищевыми источниками витамина К1 считаются зеленые листовые овощи, включая шпинат, различные виды капусты и брокколи.

Авторы исследования подчеркнули, что полученные результаты не доказывают защитного действия витамина К1 против рака. Работа носила наблюдательный характер, поэтому установить причинно-следственную связь между питанием и развитием заболевания ученые не смогли. Следовательно, обнаруженные различия нельзя считать доказательством того, что увеличение потребления витамина самостоятельно предотвращает онкологические заболевания.