Для поддержания иммунитета осенью и зимой не нужны специальные процедуры или препараты, обещающие укрепить защитные силы организма. Гораздо важнее полноценный сон, разнообразное питание, физическая активность и профилактика инфекций. Об этом « Газете.Ru » рассказал врач-терапевт Евгений Борисов.

Первое, на что специалист рекомендует обратить внимание, — режим сна. Большинству взрослых необходимо спать от семи до девяти часов в сутки, желательно ложиться и просыпаться примерно в одно время. Постоянный недосып и переутомление могут стать поводом пересмотреть повседневную нагрузку и выделить больше времени на восстановление.

Второй важный фактор — сбалансированное питание. В ежедневном рационе должны присутствовать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и источники белка, включая рыбу, мясо, яйца, бобовые и молочные продукты с учетом индивидуальной переносимости. При этом свежие овощи и ягоды необязательно покупать круглый год: замороженные продукты также подходят для разнообразного меню.

Борисов предостерег от самостоятельного приема витаминных комплексов и препаратов, которые рекламируются как средства для повышения иммунитета. Особенно осторожно следует относиться к высоким дозам витамина D. Необходимость приема таких средств и подходящую дозировку лучше определять вместе с врачом.

Третьей полезной привычкой специалист назвал регулярную физическую активность. Поддерживать хорошее самочувствие и выносливость помогают прогулки, плавание и гимнастика. Начинать следует с комфортной нагрузки, постепенно увеличивая ее с учетом собственного состояния.

Четвертое направление связано с защитой от инфекционных заболеваний. Терапевт напомнил, что простуду вызывают вирусы, а не низкая температура сама по себе. Поэтому важно регулярно мыть руки, проветривать помещения и по возможности избегать тесного общения с заболевшими людьми.

При появлении симптомов инфекции врач рекомендует оставаться дома. Кроме того, стоит заранее обсудить с терапевтом ежегодную вакцинацию против гриппа, особенно пожилым людям, беременным женщинам и пациентам с хроническими заболеваниями. На формирование иммунной защиты после прививки обычно требуется около двух недель.