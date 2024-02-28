Эксперт Красиков предупредил о подорожании авто, ввозимых из стран ЕАЭС

Правительство РФ утвердило порядок расчета размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран ЕАЭС. Эксперт авторынка Вадим Красиков рассказал, стоит ли ожидать снижения стоимости авто, сообщает rosbalt.ru .

Эксперт пояснил, что изменилось после решения правительства. Таможенные службы будут искать данные о приобретенных авто в странах ЕАЭС. Затем сравнивать их с тарифной сеткой, принятой для России. Сотрудники таможенной службы высчитают разницу и добавят ее к сумме утилизационного сбора, который в обязательном порядке оплачивают физические и юридические лица.

«Отмечу, что эти компенсационные суммы могут составить несколько сотен тысяч рублей. При этом ввезенный автомобиль будет без заводской гарантии, его не получится продиагностировать у официального дилера, придется вложиться в русификацию мультимедийной системы, „зимние опции“. То есть — нивелируется выгода от покупки», — пояснил «РосБалту» эксперт авторынка Вадим Красиков.

Эксперт предполагает, что количество завезенных авто снизится. Россияне в последнее время все чаще выбирают автомобили китайского производства, но делают это вынужденно из-за отсутствия альтернативы.

«Однако, справедливости ради, заметим, что рост спроса на китайские машины обусловлен не только уходом из России привычных брендов (в декабре доля машин из КНР на российском рынке новых автомобилей превысила 60%), но и серьезной работой, которую провели производители из Китая над своей продукцией», — рассказал эксперт Красиков.

Спрогнозировать рост цен на авто сейчас сложно. Значение будут иметь размер ключевой ставки и различные госпрограммы. Китайские компании начинают конкурировать и бороться за место на рынке России, но не факт, что цены на авто снизятся, причем даже на поддержанные. Весной на рынке появится много новых предложений для россиян.

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