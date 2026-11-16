Россия не выступит на МЧМ по хоккею

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение о том, что сборная России не сыграет на молодежном чемпионате мира по хоккею из-за позиции властей Канады.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ИИХФ допустить российские команды ко всем турнирам под своей эгидой. Ближайшим таким соревнованием мог стать молодежный чемпионат мира, который пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января.

Канадские власти заявили, что не допустят участия российских хоккеистов. ИИХФ не стала переносить турнир.

«ИИХФ подтверждает, что в связи с позицией и ограничениями, официально объявленными правительством Канады, российская молодежная сборная не сможет принять участие на молодежном чемпионате мира. После тщательной оценки возможности реализации альтернативных вариантов совет ИИХФ постановил, что Канада останется принимающей стороной», — говорится в официальном сообщении.

Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что не согласна с этим решением и будет добиваться исполнения вердикта CAS.