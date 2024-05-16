Эксперт Кричевский назвал предложение ГД о льготной ипотеке дискриминацией россиян старше 35 лет

Эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский высказал мнение, что внесенный для рассмотрения в Госдуму законопроект о льготной ипотеке для семей с детьми не изменит ситуацию на рынке недвижимости, сообщает ridus.ru .

Авторы законопроекта предлагают разрешить родителям в возрасте до 35 лет оформлять ипотеку по максимальной ставке 5%. Многодетным семьям в случае одобрения проекта намерены выдавать беспроцентную рассрочку на приобретение недвижимости сроком на 25 лет.

Эксперт считает недопустимым тот факт, что есть какие-либо возрастные ограничения. Получается, что семьи супругов старше 35 лет дискриминируют. Например, в одной семье, где супругам по 25 лет, родился ребенок. Они получили льготы на ипотеку. В другой семье, где уже несколько детей, но супруги старше 35 лет, уже нет шансов оформить льготную ипотеку.

«Или с возрастом люди перестают нуждаться в расширении жилья, улучшении условий проживания?» — иронично интересуется аналитик.

Эксперт рассказал, что ранее депутаты предлагали различные ограничения по возрасту либо родителей, либо их детей. Инициативы не были одобрены. Предложенный законопроект вряд ли будет согласован депутатами.

Предложение по беспроцентной рассрочке эксперт также раскритиковал. В таком случае процентные доходы банков необходимо будет выплачивать из бюджетных средств. В настоящее время такой возможности у государства нет. По этой же причине и были введены некоторые ограничения на льготную ипотеку.

«В любом случае ни одна из предлагаемых мер не будет способствовать их снижению», — уверен эксперт.

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