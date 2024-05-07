Жители Подмосковья теперь смогут подать заявку на соципотеку в режиме онлайн

«В Московской области упростили процесс подачи заявок на оформление льготной ипотеки. <…> Для этого нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить поля электронной формы и прикрепить документы к заявлению. Далее необходимо дождаться ответа, который будет направлен в личный кабинет», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.