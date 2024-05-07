Жители Подмосковья теперь смогут подать заявку на соципотеку в режиме онлайн
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Медицинские специалисты, педагоги, молодые ученые, уникальные специалисты оборонно-промышленного комплекса, а также тренеры из Подмосковья теперь могут подать заявление на оформление социальной ипотеки в электронном виде через региональный портал. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В Московской области упростили процесс подачи заявок на оформление льготной ипотеки. <…> Для этого нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить поля электронной формы и прикрепить документы к заявлению. Далее необходимо дождаться ответа, который будет направлен в личный кабинет», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Подать заявление можно здесь. Напомним, что программу реализуют в регионе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2016 года. Ее действие направлено на привлечение квалифицированных специалистов в регион.
Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.