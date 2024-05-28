Эксперт Кричевский: во втором полугодии цены на жилье могут снизиться

Тренд на снижение уже заметен на вторичном рынке недвижимости. Приобрести квартиру намного сложнее, потому что на этот вид жилья не распространяются льготные кредиты. Цены на первичном рынке также должны снижаться, но постепенно. На данный момент риелторы и собственники ожидают в первый летний месяц высокий спрос на первичку по двум причинам.

Во-первых, действие льготной программы кредитования завершается. Во-вторых, были введены ограничения по минимальной площади жилья. Эти факторы уже спровоцировали рост цен на недвижимость (ЖК) в среднем на 10% в некоторых регионах РФ.

«Но это взрывной спрос, который угаснет так же быстро, как и начался. Поэтому во втором полугодии у застройщиков не останется иных вариантов, кроме как корректировать ценовую политику», — пояснил эксперт.

Во втором полугодии цену могут снизиться от трех до четырех процентов. Эксперт прогнозирует, что даже если снижения стоимости не произойдет, рост также зафиксирован не будет. Возможна «заморозка» рынка.

Эксперт также пояснил, с какой целью ЦБ банк повысил стоимость минимального первого взноса по льготной ипотеке на новостройки с 8% до 30%. Алексей Кричевский уверен, что таким образом в ЦБ хотели бороться с перегревом рынка. Однако россияне стали брать потребительский кредит. Нагрузка с рынка не ушла, а люди переплачивают в несколько раз больше денег, чем это было раньше.

Ранее мы сообщали, что автомобили, которые уже стоят как квартира в Подмосковье, могут стать недоступными для приобретения в ближайшее время.