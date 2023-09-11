Эксперт Куканова рассказала, как исключить случаи вооруженных нападений учащихся на школы

Клинический психолог Ксения Куканова рассказала, что могло побудить подростка из хутора Красный десант пытаться проникнуть в здание общеобразовательного учреждения с ножом и в маске, пишет интернет-издание « RostovGazeta ».

11 сентября стало известно, что девятиклассник из Ростовской области ранил четверых взрослых, которые препятствовали ему проникнуть в здание общеобразовательного учреждения. Предполагается, что у подростка есть психическое отклонение.

Эксперт Ксения Куканова назвали причины, которые могли повлиять на подобный исход событий. Первое – это непрофессионализм в некоторых ведомствах. В школах есть психологи, которые не имеет навыков работы с психическими отклонениями, поэтому им сложно заранее выявлять подобные случаи.

Второе – это работа медицинских учреждений. Иногда назначенное лечение просто не помогает детям и взрослым. Обращение всегда анонимное, но некоторые данные стоит передавать определенным организациям.

«Подобные явления сложно выявлять. Это точно не «школьная история». Ведь и дети, и подростки, состоящие на психиатрическом учете, должны получать соответствующее лечение», - отметила клинический психолог Ксения Куканова

В качестве исключения подобных ситуация эксперт Куканова рекомендует проработать вопрос коммуникации между всеми ведомствами.

Еще одна актуальная проблема – отсутствие связи между родителями и детьми. Одноклассники могли замечать странное поведение подростка, но либо не понимали, что с этим делать, либо рассказывали родителям. В свою очередь взрослые не всегда реагируют на такую информацию, не придавая ей значение или переводя в шутку.