Эксперт Куксенко: массовая застройка не несет негативных последствий для городов

Эксперт в области урбанистики Николай Куксенко на примере развития строительства в Краснодаре рассказал, как массовая застройка отражается на комфортном пребывании жителей в городе, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт отметил важность понимания термина «массовая застройка» - это процесс, во время которого строительные работы проходят в ускоренном темпе. Время выполнения не столь важно, уверен урбанист. Главное, чтобы соблюдались все необходимые требования. Стоит учитывать массы ветров и расположение дорог.

Что касается Краснодара, то эксперт порекомендовал архитекторам отказаться от строительства слишком высоких зданий. Это приводит к «визуальному мусору» и негативно отражается на визуализации городского пространства.