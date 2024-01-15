Эксперт Кульбака: система мультимодальных перевозок в России находится на низком уровне

Кандидат экономических наук Николай Кульбака высказал мнение, что Россия нуждается в развитой системе мультимодальных перевозок, сообщает rosbalt.ru . На данный момент страна отстает от партнеров из СНГ и многих стран Европы.

Эксперт считает, что страны СНГ и Европы проложили качественные дороги, которые соединяют различные населенные пункты. Было вложено много средств на реализацию данные проектов. Россия также открывает новые участки трасс, например, М12 и М7, но чтобы достичь уровня соседних стран и Европы РФ понадобится еще очень много времени и денег.

«В России ощущается катастрофическая нехватка автодорог. Для сравнения: систему междуштатных магистралей в США строили 25 лет. Если бы мы 20 лет вместо увеличения затрат на ВПК строили сеть автодорог — мы были бы сейчас в другом положении», — считает кандидат экономических наук Николай Кульбака

Россия ориентирована преимущественно на использование железнодорожных перевозок.

«Если посмотреть европейскую, американскую, китайскую статистику, то там объемы автоперевозок больше, чем железнодорожных, а у нас железнодорожные примерно в 10 раз больше, чем автомобильные», — рассказал собеседник «Новых Известий»

Отсутствие налаженных логистических коммуникаций негативно отразилось на развитии экономики России после введения санкций, считает Николай Кульбака. Появились сложности с приобретением ряда товаров. Подрядчики преодолевают большие расстояния, что потом закладывают в стоимость продукции.

«Международная логистика составляет не более 10% от цены товара. Представьте себе, что внешняя логистика подросла на 50%. В итоге цена выросла максимум на 5% — это несущественно. У нас растут все издержки — вот проблема. Железнодорожники — монополисты. Они поднимают цены. Растут цены на топливо. Государство поднимает налоги, НДС — все это приводит к росту цен. Надо четко понимать: любые налоги — неважно, с кого и сколько — это автоматически приведет к росту цен. Это экономический закон», — объясняет эксперт.

Для решения проблем государству необходимо выделить деньги. Эксперт назвал возможные способы увеличения бюджета: налоги, девальвация и инфляция.

Ранее политолог Артем Косоруков рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о перспективах развития экономики России.