Эксперт Кусков рассказал об отсутствии у Telegram службы поддержки

Генеральный директор информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков рассказал, на какие уловки идут мошенники после ареста бизнесмена Павла Дурова, сообщил ridus.ru.

Эксперт пояснил, что Telegram — это мессенджер, созданный для общения пользователей. Мошенники не заинтересованы в том, чтобы взламывать чьи-то аккаунты. Они не смогут таким образом получить доступ к реквизитам банковской карты. Чужие переписки часто также не несут никакой ценности. Злоумышленники выбирают другой способ обмана.

После ареста бизнесмена Дурова злоумышленники связываются с пользователями и представляются сотрудниками службы поддержки мессенджера. Они предлагают россиянам перенести все данные на безопасный ресурс.

Роскачество предупредило, что пользователям присылают ссылку, по которой необходимо зайти на безопасный портал. Эксперт Денис Кусков призвал игнорировать подобные звонки от неизвестных.

«Никакой службы поддержки, которая звонит, у Telegram нет, поэтому просто вешайте трубку», — прокомментировал «Ридусу» Денис Кусков.

Ранее сообщалось, что основатель мессенджера Telegram Дуров в день ареста планировал поужинать с президентом Франции Макроном.