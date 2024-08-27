Дуров рассказал полиции, что в день ареста планировал поужинать с Макроном

Основатель мессенджера Tralegram Павел Дуров рассказал французской полиции о том, что в день своего ареста, 24 августа, планировал поужинать с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила газета Le Canard Chainé со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Отмечается, что эту информацию Париж официально опровергает. По мнению французского оппозиционного политика Флориана Филиппо, Макрон вполне мог обмануть Дурова с целью выполнить миссию «от хозяев». Филиппо отметил, что президент Франции является пешкой в руках Вашингтона, а в стране постепенно устанавливается диктатура.

Дурова арестовали в парижском аэропорту Ле Бурже. Задержание основателя Telegram провела Воздушно-транспортная жандармерия Франции. Дурова сопровождали женщина и телохранитель. Во Францию они прилетели из Азербайджана.

26 августа Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях, связанных с работой Telegram. Французские власти расследуют факты отказа от сотрудничества, сговора с целью совершения преступления и отмывания доходов. Также правоохранителей интересует использование криптовалюты на платформе.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Францию арестовать Марка Цукерберга.