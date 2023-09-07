Эксперт Леонков оценил возможность использования вертолетов Ми-28 для уничтожения БПЛА

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что для ликвидации украинских беспилотников могут использовать ударные вертолеты Ми-28, пишет агентство ТАСС .

«Есть ракеты класса воздух-воздух, которые можно устанавливать на вертолеты. Думаю, один из критериев, почему выбирают вертолеты - у них соизмеримые скорости», - уточнил эксперт

Ударные вертолеты Ми-28 особенно успешно могут уничтожать беспилотники самолетного типа «Орлан». Преимущество вертолета в том, что он может останавливаться во время движения и передвигаться на небольших скоростях таких, как и вражеский беспилотник.

Вертолет всегда отличался своей маневренностью. Можно использовать пушку или пулемет. Что касается финансовых затрат, то этот вопрос должен быть одним из последних, когда речь идет о безопасности регионов РФ.

«Сейчас говорить о затратах, деньгах при СВО - глупо. Если сбивают, получается, то хорошо, а чем и как - разницы нет. Вертолет возможно использовать», - рассказал агентству ТАСС военный эксперт Алексей Леонков

Эксперт добавил, что во времена СССР во время строительства современной противооборонной системы никто не учитывал финансовые затраты. Акцент делали на надежности укреплений.

В теории вертолет – один из возможных эффективных способов уничтожения БПЛА. Он может летать со скоростью 250-350 км/ч, как и некоторые беспилотники. Как окажется на практике, покажет время.

Ранее издание «Известия», ссылаясь на собственные источники, сообщило, что в некоторых регионах РФ уже используют Ми-28 для уничтожения беспилотников. Летчики прошли специальное обучение. Знания помогут ликвидировать БПЛА в любое время суток и погодные условия.