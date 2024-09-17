США сократили военную помощь Украине из-за пустеющих складов

В течение последних месяцев США стали отправлять Украине меньше военной помощи, так как на складах заканчиваются запасы. Об этом CNN сообщили американские чиновники.

Уточняется, что американские власти имеют $6 млрд на вооружение киевского режима, однако Пентагон не обладает запасами, которые он в состоянии отправить без ущерба собственной боеготовности. Чтобы как-то решить эту проблему, американцы начали выпускать больше 155-мм снарядов и ракетных систем Patriot. Однако этот процесс может занять ближайшие годы, а нужда в вооружении так и не будет удовлетворена.

До СВО в США производили порядка 15 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов каждый месяц, а теперь эта цифра выросла до 40 тыс. в месяц. Чтобы выйти на уровень в 100 тыс. снарядов в месяц, нужен минимум год. Еще в апреле Конгресс США направил правительству $14,4 млрд для поставки украинцам оружия и оборудования из запасов, однако сумму так и не использовали целиком из-за боязни того, что запасов не хватит на свои нужды.

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз отправил Украине €1,4 млрд, поступивших от арестованных российских активов.