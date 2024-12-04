Эксперт Липов: мошенники в WhatsApp стали использовать гифки для обмана россиян

Директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов проинформировал, что мошенники начали использовать новый способ обмана через мессенджеры — пользователям присылают вредоносные гифки, сообщил RT.

Эксперт отметил, что гифки преимущественно вызывают у пользователей приятные эмоции. Однако открытие такого сообщения приводит к доступу мошенников к персональным данным пользователей. Аферисты делают это двумя способами. Во-первых, гибка может содержать в себе вредоносный код. Во-вторых, открытие гифки автоматически активирует фишинговый сайт, который похищает личные данные собственника гаджета.

«Скамеры в очередной раз продемонстрировали свою изобретательность, внедрив новый способ обмана пользователей WhatsApp*. На этот раз они используют гифки», — рассказал эксперт.

Эксперт Сергей Липов предупредил, что гифки могут быть замаскированы под поздравления на праздники. Пользователь не успеет среагировать на опасность и при помощи одного клика откроет картинку. Именно на такую быструю реакцию, по мнению эксперта, рассчитывают мошенники.

«Не открывайте гифки и ссылки от незнакомых контактов. Даже если сообщение пришло от знакомого, но выглядит подозрительно, лучше уточнить у отправителя его подлинность», — рекомендует эксперт.

Эксперт Липов советует установить на гаджет антивирусное программное обеспечение и регулярно следить за обновлениями. Также рекомендовано рассказывать близким о различных аферах, чтобы повышать их уровень цифровой грамотности.

Ранее сообщалось, что эксперт Храпунова перечислила популярные схемы мошенников в Telegram.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.