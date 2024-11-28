Эксперт Храпунова перечислила популярные схемы мошенников в Telegram

Наблюдается рост случаев мошенничества, когда вместо подписки на Telegram Premium «дарят» взлом аккаунта. По словам эксперта Аллы Храпуновой, данная схема появилась спустя какое-то время, когда люди уже привыкли дарить и получать от своих друзей в Telegram премиум-подписку. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что злоумышленники для начала используют взломом аккаунта какого-то пользователя и уже от его имени рассылают фишинговые сообщения. Так, человек получает в подарок премиум-подписку на Telegram, где внизу сообщения идет ссылка, при переходе по которой человек должен активировать подписку. Это фишинговая ссылка.

Эксперт подчеркнула, что в переписках хранится огромный объем чувствительных данных: личные фотографий, и аудио-, и видеосообщения, документы. Все это мошенники все это скачивают и посредством нейросети обрабатывают для последующего использования.

По ее мнению, в целях безопасности следует уточнить у отправителя, действительно ли он подарил подписку, отправил ссылку на что-то.

Ранее она рассказала, что мошенники придумали новую схему обмана.