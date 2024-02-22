Эксперт Литовкин: ВСУ готовятся к удару по Белоруссии

Военный эксперт Виктор Литовкин высказал мнение, с какой целью Украина сосредотачивает свои войска на границе возле Белоруссии, пишет интернет-издание «Абзац» .

Эксперт Виктор Литовкин считает, что Украина может преследовать две цели: напасть или защититься. ВСУ могут напасть на республику Белоруссия, рассчитывая на то, что Армия России отдаст распоряжение своим войскам оставить занятые позиции в зоне СВО и перейти для помощи дружественному партнеру.

С другой стороны, Украина может опасаться нападения со стороны Белоруссии. В республике расположены совместные войска республики и РФ.

«[Украина сосредотачивает войска на границе,] видимо, для того, чтобы защитить свою территорию от удара российской армии со стороны Белоруссии или совместной группировки. Не исключено, что [это может делаться и] для того, чтобы напасть на Белорусию, чтобы оттянуть наши войска по всем украинским границам», – уточнил Литовкин.

О сосредоточивании украинских войск на границе между Белоруссией и Украиной ранее заявил в эфире телеканала «Россия 24» белорусский министр обороны Виктор Хренин. Спикер утверждает о расположении группировки в количестве 112–114 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск и Москва проведут масштабные совместные учения в 2025 году.