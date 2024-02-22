Глава Минобороны Белоруссии заявил, что Минск и Москва проведут совместные учения в 2025 году

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в 2025 году на территории республики пройдут совместные с РФ учения (учения региональной группировки войск). Об этом глава белорусского оборонного ведомства рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Хренин подчеркнул, что руководство Белоруссии и России приняло решение о проведении на территории одного из государств еще в 2009 году. Он также заявил, что такие учение проходили и в прошлом году.

Как отметил глава Минобороны республики, основная задача РГВ заключается в обеспечении военной безопасности Союзного государства. Именно вокруг этой задачи выстраивается весь комплекс военных мероприятий.

«От Российской Федерации — это ряд объединений и воинских частей от Военно-космических сил. Но она не статична, она может меняться, исходя из условий», — отметил Хренин.

Россия и Белоруссия являются союзными государствами. Это значит, что между странами поэтапно организовывается единый политический, экономический, военный, таможенный, валютный, юридический и культурный потенциал. Договор о создании Союзного государства между Москвой и Минском был подписан в 1999 году.

Ранее Хренин также сообщил, что в случае нарушения границ Белоруссии средства противовоздушной обороны (ПВО) будут сбивать иностранные воздушные суда. Так глава оборонного ведомства прокомментировал участившиеся случаи нахождения военной авиации НАТО у границ республики.

Ранее мы сообщали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы США Джо Байлена в адрес Владимира Путина.