Эксперт Литвиненко: шринкфляцией занимаются даже производители туалетной бумаги

Доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко рассказала, что в последнее время многие производители различных товаров прибегают к шринкфляции: цена остается прежней, а вес продукции уменьшается, сообщило интернет-издание «Абзац».

Чаще всего шринкфляции подвергаются такие продукты, как молоко и сливочное масло. Аналогичный процесс происходит не только России, но и во всем мире. Тенденция стала распространенной.

«Вы знаете, иной раз можно встретить даже туалетную бумагу – метраж уменьшают для сохранения цен», – рассказала эксперт «Абзацу».

Эксперт Инна Литвиненко отметила, что не считает шринкфляцию обманом потребителя. В современных реалиях данная мера вынужденная. Основная причина — рост инфляции. Компании просто не хотят пугать потребителя высокими ценами, но и работать в убыток невозможно. Тем более нет гарантии, что покупатель обратит внимание, что товар уменьшился на 10 или 20 грамм.

Ранее сообщалось, что в Союзе потребителей России перечислили пункты экономии производителей продуктов.