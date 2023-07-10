Эксперт Лукьянов: на саммите НАТО обсуждать отправку США кассетных боеприпасов не будут

Директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов в ходе беседы с журналистом агентства ТАСС предположил, как пройдет саммит НАТО.

В первую очередь несколько стран объявят о решении продолжать активно поддерживать Украину, выделяя деньги и военную технику. В НАТО Украину снова не примут, но обязательно уделять много внимания тому, что в будущем времени страну ждут в альянсе как равноправного члена. Инфоповодов о принятии Украины в НАТО будет много, но все с акцентом на будущее.

«Скорее всего, что-то подобное там будет заявлено: целый ряд стран берут на себя обязательство продолжать военно-техническую и материальную поддержку Украины», - считает эксперт

Никто из стран не будет комментировать решение США передать Украине кассетные боеприпасы. Смысла в этом нет, ведь Белый дом принял решение, зная отношение к этому вопросу своих партнеров.

«Страны альянса считают Украину неотъемлемой частью евроатлантической системы безопасности. Чтобы обозначить, что перспектива есть, но конкретного плана пока нет», - прогнозирует эксперт, что будут заявлять лидеры стран НАТО на саммите

Президент США неоднократно заявлял, что в период вооруженного конфликта НАТО не примет Украину в альянс. Поэтому аналитик уверен, что в ближайшее время этого точно не произойдет.