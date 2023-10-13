Эксперт Махмудов допускает, что подорожание хлеба произошло из-за сговора участников рынка

Общественник Владислав Махмудов высказал мнение, что очередное подорожание цен на продукты ощутил каждый житель России, сообщает rostovgazeta.ru .

Таким способом общественник опровергает данные опроса, согласно которому рост цен затронул каждого второго жителя России. Особенно подорожали такие продукты: мясо, хлеб, молоко. Именно это удивляет эксперта.

Например, Ростовская область в 2023 году собрала рекордный урожай пшеницы. Почему тогда растут цены на хлеб, не понимает общественник. Рост может быть спровоцирован двумя причинами.

Повышение стоимости топлива могло повлиять на рост цен на хлебобулочные изделия. Тогда повышение обосновано.

Либо же на рынке произошел сговор участников. Представители антимонопольной структуры должны разобраться в данном вопросе, чтобы исключить такую возможность.

«Ни одно должностное лицо не смогло четко и внятно разъяснить гражданам, по какой причине произошел рост цен, с чем он связан. Считаю, что это недопустимо», — высказал мнение общественник Владислав Махмудов

Что касается других продуктов, например, молока, то цены также подорожали, но на первый взгляд этого не видно. Производители уменьшили упаковку, а цену оставили прежней. Не все покупатели обращают на это внимание. Есть и те производители, кто придумывает различные аферы и с хлебом.

«Например, чтобы не поднимать цены, некоторые разрыхляют тесто добавками. У покупателя создается ощущение, что объем хлебобулочного изделия не изменился. А вес у такого продукта ниже», — говорит эксперт.

Чтобы исключить обман покупателей и рост цен, необходимо, чтобы в регионах России работали специализированные комиссии.