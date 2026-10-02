Осужденный напал на сотрудников ФСИН в поезде в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии осужденный совершил нападение на сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, находившихся в поезде. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника, в результате инцидента один сотрудник ФСИН погиб, еще трое получили ранения. Нападавший был ликвидирован. Гражданские лица во время происшествия не пострадали.

Собеседник агентства также опроверг появившиеся в СМИ сообщения о бунте заключенных в поезде, заявив, что они не соответствуют действительности. Официального подтверждения этой информации от профильных ведомств пока не поступало.

На месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства нападения устанавливаются. По предварительным данным, инцидент носил единичный характер и не был связан с массовыми беспорядками среди осужденных. Ведется проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка произошедшему.

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