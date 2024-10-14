Эксперт Махмудов считает рост цен на сливочное масло сговором производителей

Общественник Владислав Махмудов считает, что резкий рост цен на сливочное масло в первую очередь связано со сговором производителей, сообщила rostovgazeta.ru.

Общественник Владислав Махмудов назвал несколько причин, которые могли бы спровоцировать рост цен на продукцию. Во-первых, в некоторых регионах России была сильная засуха. Производители могли столкнуться с проблемой нехватки сена. Во-вторых, многие товары дорожают из-за инфляции. Некоторая продукция и услуги традиционно поднимаются в цене в определенные сезоны.

«Видимо и производители сливочного масла решили сделать рывок вперед и получить сверхдоход», — уверен собеседник.

Общественник уверен, что производители масла обязаны предоставить официальное объяснение резкого скачка цен. В целом животноводство возрождается по всей России, уверен эксперт. В стране открывается все большее количество пастбищ. Единственная область, которая набирает темп по выпасу коров, — Воронежская.

Общественник Махмудов обратил внимание на тот факт, что российские производители периодически сговариваются о росте цен. Ранее по этой причине в разное время подорожали гречка, туалетная бумага и куриные яйца. Проблемы с ростом цен на бензин пришлось решать правительству.

Ранее сообщалось, что продавец из Удмуртии рассказала о реакции покупателей на существенное подорожание молочной продукции.