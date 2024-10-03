Продавец рассказала, как в Удмуртии реагируют на подорожание молочной продукции

Продавец Ольга рассказала, что стоимость сметаны местных производителей стала значительно дороже. За 500 граммовую пачку приходится отдавать 144 руб. В цене также растут творог и кефир. Литр молока жирности 3,2% стоит примерно 65 руб. Некоторая продукция достигает 75 руб. Молоко большей жирности оценено в 95 руб. Однако спрос на продукцию не упал.

«Масло очень подорожало, но люди все равно его берут. Вот недавно 200 граммовые пачки масла «Путь Ильича» за 198 рублей расхватали как горячие пирожки», — поделилась с Udm-info Ольга, продавец магазина молочной продукции.

Пресс-служба Удмуртстата подтвердила рост цен, который произошел в период с 24 по 30 сентября. Сливочное масло — это товар, который больше всего вырос в цене. Рост стоимости составил 3,9%. Продукция местных производителей особенно выросла в цене по сравнению с товарами других компаний. Масло фирмы «Родная Любава», которое считалось самым бюджетным продуктом в регионе, еще месяц назад стоило 120 руб. Теперь товар подорожал до 195 руб.

Ранее сообщалось, что глава Союза пчеловодов России Капунин заявил о подорожании меда минимум на треть.