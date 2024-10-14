Эксперт Маркина рассказала, когда не начисляются проценты за досрочные платежи

Ипотечный брокер агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Маркина рассказала, что внесение досрочного платежа в день списания основного долга позволяет избежать оплаты процентов, сообщил newia.ru.

Эксперт также рекомендует вносить досрочный платеж на следующий день списания основного долга. Именно в эти два дня за весь месяц дополнительная сумма направляется на погашение основного долга. В последующие дни деньги снимают на погашение процентов.

«Проценты рассчитываются исходя из оставшейся суммы задолженности, и чем меньше она, тем меньше переплата. Поэтому, если у вас появляются свободные средства, лучше не ждать целый год, а вносить их как можно быстрее — именно в день списания долга или на следующий», — объяснила эксперт.

Банки предлагают вносить досрочный платеж через мобильные приложения. Данная услуга удобная. Клиенту не требуется обращаться в банк, чтобы написать заявление. Эксперт Юлия Маркина отметила, что важно погашать именно срок кредита. Уменьшение ежемесячного платежа не окажет столь значительного влияния на итоговую сумму.

При уменьшении срока клиент сможет платить меньше процентов за счет снижения итоговой суммы переплаты по кредиту. Юлия Маркина считает досрочное погашение кредита эффективным способом сократить переплаты по кредиту.

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