Автоэксперт Сажин пояснил, почему автокредит может стать источником множества проблем

В июле жители РФ оформили более 122 тыс. кредитов на покупку новых автомобилей, что почти на 1% больше, чем месяцем ранее. Доля автокредитов на новые машины составила более 80% от общего количества выданных кредитов. По словам автоэксперта Владимира Сажина, что, взяв сегодня автокредит, можно нажить себе серьезных проблем. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что следует понимать, что всегда наши желания должны совпадать с нашими возможностями, а в противном случае можно и сесть, и последний суп без соли доесть.

По мнению эксперта, показатель доли автокредитов уже три месяца стоит четко на 80%, поскольку намечается тенденция роста стоимости утильсбора. Следовательно, к приобретению автомобиля следует подходить осознанно.

Ранее автоэксперт Евгений Балабас пояснил, почему в России менять автомобиль каждые пять лет не получится.