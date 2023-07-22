Эксперт Мартынов рассказал, кто остался в выигрыше после завершения зерновой сделки

Директор Международного института новейших государств, доцент Финансовой академии при Правительстве РФ Алексей Мартынов в комментарии для агентства «РИА Новости» подвел итоги зерновой сделки. Эксперт уверен, что без согласия РФ ни одна из стран не сможет самостоятельно возобновить поставки зерна.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ищет способы альтернативных возможностей вывозить зерно с территории Украины без участия России. Алексей Мартынов считает подобные высказывания не более чем «аферой». США привлекает внимание к теме зерновой сделки, но вряд ли что-то сможет сделать без согласия РФ.

В свою очередь Россия не пойдет ни на какие соглашения, ведь именно через морской коридор, открытый для пароходов с зерном, и был совершен террористический акт на Крымском мосту.

В итоге только Россия и останется в выигрыше после объявления о завершении зерновой сделки. Многие партнеры заключат с РФ договоры на приобретение отечественного зерна.

«Все больше (стран - ред.) склоняются к прямым двусторонним отношениям без всяких хитроумных сделок, где, как правило, выигрывает тот, кто сдает карты», - считает эксперт

Ранее правительство России проинформировало мировое сообщество, что с 22 июля любые корабли, которые пересекут границы РФ, будут считаться военными объектами.