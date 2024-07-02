Эксперт Мехтиев рассказал, как рационально распределять бюджет

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев рассказал « Ридусу », как рационально распределять собственный бюджет и накапливать сбережения. В первую очередь необходимо поставить цели на ближайшие три года.

Имея четкую цель и понимая, сколько денег необходимо иметь в запасе для ее реализации, человеку проще накопить средства. Цели помогут избежать незапланированных приобретений.

Второе правило — составлять бюджет расходов на календарный год. Начать необходимо с записи всех своих доходов. Например, человек получает заработную плату и имеет дополнительный доход от сдачи в аренду недвижимости. После необходимо записать все расходы, которые распределяют на две группы:

Фиксированные — деньги, которые необходимо переводить каждый месяц или квартал, например, для оплаты ЖКХ или погашения кредита.

Переменные — средства, которые человек тратит на одежду, продукты питания или развлечения.

«Важно помнить о неожиданных расходах и резервировать средства на непредвиденные и чрезвычайные ситуации», — напоминает эксперт.

Каждый месяц необходимо составлять список доходов и расходов, а затем сравнивать его с планом на год. Это позволит понять, на что больше всего тратится денег, как можно сэкономить, от каких трат отказаться полностью.

Важное правило — всегда оставлять деньги на чрезвычайную ситуацию. Лучше всего переводить их на депозит, чтобы получать ежемесячные проценты. Не все депозитные программы предполагают преждевременное снятие денег, поэтому предварительно стоит узнать все условия банковского продукта. Если никакой форс-мажор не произойдет, то средства всегда можно потратить на реализацию планов на год.

Эксперт рекомендует также никогда не брать денег в долг. Если и приходится выплачивать кредиты, то не более 50% от суммы заработной платы.

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