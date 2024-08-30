Эксперт Меркачева считает небезопасным пребывание генерала Попова в общей камере

Правозащитница, журналистка и бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, как сокамерники могут отреагировать на появление среди них арестованного экс-замминистра обороны РФ генерала Павла Попова, сообщил ridus.ru.

После карантинной камеры Бутырского СИЗО экс-замминистра обороны России генерала Павла Попова направят в общую камеру, сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники. Правозащитница Меркачева имеет большой опыт общения с арестованными и осужденными. Она отметила, что негатива к военнослужащим в арестантской среде не наблюдается. Однако несколько случаев криминального воздействия на военных все же были зафиксированы ранее.

Правозащитница Меркачева напомнила, что сотрудников правоохранительных органов принято содержать отдельно. Эксперт считает необходимым перенять подобную практику и для военнослужащих, чтобы исключить риск давления со стороны других арестованных.

«Если генерала МВД посадят отдельно, то генерала ВС РФ — вместе с обычными заключенными, среди которых, например, могут быть мошенники-профессионалы или наркоманы», — сказала правозащитница «Ридусу».

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали бывшего замминистра обороны Попова за подозрения в хищениях в парке «Патриот».