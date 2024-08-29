Правоохранители задержали бывшего замминистра обороны Попова за хищения в парке «Патриот»

Бывшего заместителя главы Министерства обороны РФ Павла Попова задержали правоохранители. Его считают причастным к хищению бюджетных средств, которые выделялись на работу парка «Патриот». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Светланы Петренко, официального представителя Следственного комитета.

Генерал армии в запасе Павел Попов был причастен к действиям Вячеслава Ахмедова, который на посту директора парка занимался хищением бюджетных средств. Так считает следствие.

«Главным военным Следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ генерала Павла Попова», — указала Петренко.

По мнению правоохранителей, Попов ранее производил строительные и ремонтные работы на своем загородном участке в Красногорске. Ему также поставлялись туда различные ценности, и все это делалось за счет парка «Патриот». Все это квалифицировано как мошенничество.

Ранее глава парка Ахмедов уже был привлечен к ответственности. Вместе с ним фигурантом уголовного дела стал и генерал Шестеров, которого суд отправил под домашний арест.