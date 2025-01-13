Эксперт Михайлов указал на факты подготовки РФ к новой войне после завершения СВО

Военный эксперт Евгений Михайлов высказал мнение, что перед министром обороны Андреем Белоусовым после завершения СВО стоит глобальная задача — подготовить Россию к будущим конфликтам, сообщил «Царьград».

Эксперт Михайлов обратил внимание на тот факт, что после вступления Андрея Белоусова в должность министра обороны в ведомстве начались кадровые ротации. Многие министры стали фигурантами уголовных коррупционных дел. Выяснилось, что договоры в рамках государственных соглашений были нарушены. Участники СВО из-за превышения полномочий должностных лиц не получали необходимую технику и не только.

На фоне коррупционных скандалов Андрей Белоусов определил сотрудников ведомства, которые работали добросовестно. По мнению эксперта, именно их «выдвинули их на передний план», что привело к значимым победам военнослужащих РФ в зоне спецоперации.

«Я думаю, что основные внутренние изменения в Минобороны начнутся после окончания специальной военной операции», — высказал предположение Евгений Михайлов в беседе с «Царьградом».

Эксперт Михайлов положительно оценил деятельность Белоусова. Он считает, что Россия укрепит свои позиции на международной арене. Сильной стране стоит быть готовой к возможным ударам со стороны противников. Эксперт уверен, что командование РФ готовится к подобным угрозам. По его оценкам, Армия России уже стала более конкурентоспособной, но реформы ведомств будут продолжены.

Ранее сообщалось, что Армия России освободила населенный пункт Песчаное в ДНР.