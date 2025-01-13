Вооруженных силам Российской Федерации удалось установить контроль над селом Песчаное, расположенным в Донецкой Народной Республике. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

В отчете министерства упоминается, что населенный пункт был освобожден благодаря активным действиям частей группировки войск «Центр».

Также бойцы этой группировки нанесли поражение подразделениям восьми механизированных бригад Вооруженных сил Украины и двух бригад Национальной гвардии Украины в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Воздвиженки, Лысовки, Нововасилевки, Петропавловки и Новоелизаветовки.

Потери ВСУ в зоне ответственности данной группировки за последние сутки составили более 615 человек, погибшими и ранеными, семь боевых машин, среди которых два бронетранспортера — американский М113 и французский VAB, а также бронеавтомобиль MaxxPro и девять орудий полевой артиллерии, включая британскую САУ Braveheart и американскую гаубицу М777.

За сутки Западная группировка понесла потери до 515 военных. ПВО сбила шесть снарядов РСЗО HIMARS и 83 украинских дрона.

С начала специальной военной операции российские войска уничтожили более 20,5 тыс. танков ВСУ и поразили военные аэродромы и скопления живой силы противника.

За последние 24 часа ВСУ понесли потери до 210 военнослужащих и потеряли один танк в результате операций группировки «Восток».

Кроме того, от действий объединений «Север» и «Днепр» ВСУ потеряли до 115 солдат. В зоне ответственности группировки «Юг» Вооруженные силы Украины утратили до 285 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 13 января, российские силы ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ, которые собирались провести террористические атаки.