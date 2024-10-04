Эксперт Москвин рассказал, как пермяков обманывают накануне выборов 2025 года

Эксперт Анатолий Москвин пояснил, как проект бюджета Пермского края на 2025–2027 годы связан с выборами, которые пройдут в регионе в период с 2025 по 2026 год, сообщил properm.ru.

Жителям региона предстоит выбирать губернатора и депутатов краевого парламента и Госдумы от Прикамья. Нынешний глава Пермского края сообщил, что намерен баллотироваться на следующий срок. Эксперт Анатолий Москвин отметил, что представленный проект бюджета — это своеобразная предвыборная программа, в рамках которой местной власти необходимо показать перспективу развития жителей.

Горожанам обещают помощь по оплате коммунальных услуг, индексацию стипендий, рост зарплаты некоторых специалистов. Ожидается, что рост доходов и расходов также будет расти. Эксперт считает проект положительным, но видит в нем много недоработок.

«Расходы не покрываются собственными доходами региона, а это означает бюджетный дефицит. Скорее всего, недостающие деньги придется занимать у коммерческих банков под нынешний высокий процент», — пояснил эксперт.

Ожидаемый рост доходов незначительный. В проекте указано, что инфляция заметно снизится. Однако пока цены в магазинах высокие. Тенденции к их снижению не наблюдается. Значит, правительство не поднимет зарплаты на обещанные в проекте проценты. Эксперт Анатолий Москвин отметил, что в преддверии выборов местные власти расскажут обо всех успехах в развитии социальных проектов. Уровень бедности остается пока прежним.

Ранее сообщалось, что депутат Хованская назвала способы остановить рост цен на коммунальные услуги.